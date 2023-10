L’anno accademico dell’Università del tempo libero si apre con una conferenza del professor Benelli

Prende il via domani, lunedì 2 ottobre, alle ore 16.00 negli spazi del Cinema Moderno, l’anno accademico dell’Università del Tempo libero che si aprirà con una lezione del professor Giuseppe Benelli dal titolo “Sarzana città nobile nel Quattrocento”

Questa apertura è soltanto un anticipo degli incontri informativi e di approfondimento di carattere culturale, sociale, storico, letterario, psicologico, fiolosofico e medico che si alterneranno nell’arco dell’anno accademico. Non mancheranno anche proiezioni di filmati e gite. Le iscrizioni si possono fare presso la sede sociale di via Muccini al mattino da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 11.30.

