Pallanuoto F/ Il Rapallo alla Vassallo batte il Bogliasco

Dall’ufficio stampa di Netafim Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Inizia male la stagione delle ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Nel primo turno di Serie A1 le biancazzurre vengono superate 15-6 in casa dal Rapallo in una gara in cui tutto ciò che poteva andare storto lo ha fatto. A cominciare da un avvio d’incontro da incubo, come testimonia il 7-1 con cui le tigulline arrivano al primo intervallo. Ripresosi dallo choc iniziale, Bogliasco comincia finalmente a far vedere qualcosa di buono, riuscendo se non altro a impattare i parziali delle due frazioni centrali, entrambe chiuse sul 2-2. Il finale però è di nuovo ad appannaggio delle ospiti che completato la giornata aumentando ancora il proprio vantaggio. Tra le poche note liete della giornata, sul fronte biancazzurro, i positivi debutti delle neo-arrivate Vittoria Santoro, Katy Cutler e Letizia Nesti, queste ultime due autrice anche di una doppietta ciascuna. Di Riccio e Di Maria le altre due reti bogliaschine.

