Pedonalizzazioni Savona, Meles (M5S): “Rilancio commerciale e successo dell’urbanistica tattica solo nei sogni del PD”

Savona. “Le pedonalizzazioni imposte dalla giunta Russo sono state fallimentari sotto ogni aspetto, ma il PD vede risultati mirabolanti laddove non esiste alcun elemento pre e post chiusure in grado di sostenere il perseguimento di chissà quali risultati: l’unico effetto evidente a tutti è l’incremento dei tempi di percorrenza per attraversare la città e un aumento del traffico veicolare lungo il centro città e corso Mazzini. Abbiamo firmato convintamente la mozione dei colleghi Orsi e Giaccardi, perché il primo passo per permettere al traffico di defluire meglio è esattamente la riapertura di corso Italia: i pochi e sconnessi dati raccolti prima delle chiusure dimostravano inequivocabilmente l’incapacità di assorbimento del traffico in caso di chiusura, ma nonostante le evidenze la maggioranza ha deciso testardamente di procedere comunque”. Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale a Savona, Manuel Meles, replica al Partito Democratico sulle pedonalizzazioni.

“Inutile poi tirare in ballo un rilancio commerciale o il successo dell’urbanistica tattica, presenti solo nei sogni dei dem, visto che le uniche aperture riguardano subentri di attività cessate (peraltro una di queste attende da mesi l’autorizzazione per il suolo pubblico), mentre proprio in corso Italia iniziano ad abbassarsi per sempre alcune serrande. Forse sono rimasti folgorati dai colori di via Manzoni e via Ratti, il cui unico scopo è quello di coprire le vergogne di asfalti distrutti e in condizioni indecenti“.

