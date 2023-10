|Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Come ogni anno la fase di preparazione precampionato è volata via velocemente ed è già quasi arrivato il momento dell’inizio del campionato. Quest’anno gli Squali affronteranno la Serie B dopo la retrocessione al termine della stagione scorsa e il primo avversario in questa nuova categoria sarà il Savona: un primo derby ligure che vedrà i biancocelesti ospiti sul campo Fontanassa della città ponentina domenica 8 ottobre alle ore 15.30.

