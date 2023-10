Sampdoria-Udinese LIVE. Pirlo si affida al tridente Pedrola-Esposito-Borini

Genova. Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Catanzaro, partita delicatissima per mister Pirlo e per i blucerchiati. La squadra è chiamata a una prestazione di carattere per non sprofondare in una classifica già difficilissima. Pirlo si affida a Girelli, Ricci e Vieira a centrocampo e a un tridente che vede Esposito al centro, affiancato da Pedrola e Borini.

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca, Girelli, Ricci, Vieira, Pedrola, Esposito, Borini.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, De Luca, Verre, Kasami, Malagrida, La Gumina, Giordano, Yepes, Gonzalez, Chilafi, Delle Monache.

Catanzaro: Fulignati, Katserism Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte, Iemmello, Biasci.

Allenatore: Vivarini

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Stoppa, Pontisso, Sounas, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Veroli, Donnarumma.

