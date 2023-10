Savona, il traffico paralizza corso Mazzini e via Gramsci. I taxi non entrano in porto e i croceristi perdono il treno

Savona. Una ordinaria domenica mattina “di delirio” per la viabilità savonese nella zona della Darsena. Molti automobilisti sono letteralmente bloccati in colonna in corso Mazzini o via Gramsci, impossibilitati ad attraversare la città.

Questa mattina in porto sono presenti ben tre crociere Costa, ma anche una manifestazione dedicata alla nautica, “Un’onda in Darsena”: inevitabile quindi un’alto afflusso di veicoli nella zona, chi per imbarcarsi chi per trascorrere una giornata visitando l’esposizione.

