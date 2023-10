Ha riportato politraumi al bacino e agli arti inferiori la donna di 26 anni che intorno alle 11.30 di questa mattina è scivolata da una parte di roccia al Muzzerone. Dato l’ambiente impervio sul posto sono intervenuti con squadre di terra i Vigili dei Fuoco e gli equipaggi del Soccorso Alpino che hanno raggiunto la donna mettendola in sicurezza. In pochi minuti in zona è giunto anche l’elicottero Pegaso 3 decollato dalla base del Cinquale con a bordo personale medico e infermieristico. La paziente è stata trasportata all’Ospedale Cisanello di Pisa.

L’articolo Scivola da una parete di roccia del Muzzerone, portata in codice rosso a Cisaello in elicottero proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com