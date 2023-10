“Siamo la Florida d’Europa, le attività tengano aperto tutto l’anno”. L’appello di Toti al Festival delle Regioni

Liguria. “Anche oggi in piazza a Torino per promuovere la Liguria e le sue bellezze in questo autunno che sembra ancora estate. E le nostre campagne di promozione non si fermeranno e andranno avanti tutto l’anno. A novembre partirà uno straordinario tour in tutte le principali capitali europee, a partire da Londra, dove la Liguria navigherà sulle acque del Tamigi e presto vi sveleremo come. Contemporaneamente la nostra regione verrà promossa attraverso una campagna che apparirà sugli schermi pubblicitari dei principali aeroporti europei. Insomma, una promozione della nostra terra senza precedenti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita, insieme all’assessore Marco Scajola, allo stand della Liguria al Villaggio delle Regioni a Torino nell’ ambito della seconda edizione del festival “L’Italia delle Regioni”, ideato e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

