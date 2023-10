Successo per il WindFestival ad Andora: diecimila fra visitatori e atleti da tutta Italia e dall’estero

Andora. Il WindFestival chiude oggi fra gli applausi dei partecipanti e del pubblico. Questa dodicesima edizione del più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare, di vento e di terra ha confermato il successo di una manifestazione che ha visto oltre diecimila fra visitatori e atleti venuti da tutta Italia e dall’estero animare per quattro giorni il centro, il mare e la costa del bellissimo comune di Andora.

“Siamo più che soddisfatti perché Andora si è rivelata una località ideale per gli sport acquatici e tutte le attività sportive outdoor in programma.” – hanno commentato gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D – “Siamo convinti che una strategia a lungo termine proiettata sulle presenze turistiche sia un elemento importante per promuovere Andora come meta per gli sportivi e, sotto questo aspetto, la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale, sempre al fianco del WindFestival, è stata decisiva per il successo dell’evento. ”

