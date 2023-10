Aperta la nuova casa del Tiger Karate di Sarzana

Sabato 30 Settembre l’Asd Tiger Karate Team ha inaugurato la nuova sede di Via del Murello 22/A a Sarzana. Il pomeriggio è stato contraddistinto da un fiume di emozioni, di ringraziamenti, di complimenti, anche da autorità del settore federale, nei confronti di tutto lo staff, che ha realizzato, con grande sforzo sia pratico che economico, una struttura unica da un punto di vista prettamente tecnico e delle barriere architettoniche, ma non solo, anche esteticamente curata nei particolari, accogliente e molto luminosa. Lo stupore negli occhio degli atleti che ammiravano quello che sarà il loro tatami di allenamento da qui in avanti è stato uno spettacolo nello spettacolo. Alla festa è convenuta la sindaca Cristina Ponzanelli che, stringendo le mani dei genitori, ha rinnovato i complimenti a tutta la Asd Tiger Karate Team per tutto lo sforzo profuso per realizzare un impianto che dà lustro alla nostra città. Con l’inizio di ottobre le attività e le discipline partiranno a pieno regime con un open day gratuito per tutta la settimana. Il fine settimana delle “Tigri”, dopo i festeggiamenti del sabato, si è concluso sul tatami in quelli di Spotorno dove i cinque cadetti in gara per la fase delle selezioni regionali hanno tutti acquisito il pass per partecipare ai Campionati Nazionali FIJLKAm che avranno luogo a Ostia Lido il prossimo 21/22 Ottobre.

