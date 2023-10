Atletica Val Lerrone, Celeste Secchi campionessa provinciale nel getto del peso

Boissano. Weekend di gare per l’Atletica Val Lerrone che a Boissano porta in pista i suoi Cadetti per il Campionato Individuale e gli atleti delle categorie Ragazzi e Ragazze per il Campionato Provinciale.

Sul gradino più alto Celeste Secchi che conquista il titolo di Campionessa Provinciale, categoria Ragazze, nel Getto del peso. Celeste si migliora con la misura di 6.94mt. Niente male se pensiamo che ha iniziato da poco a frequentare la pista di atletica leggera. Celeste ha gareggiato anche nei 60Hs dove, anche qui, si è migliorata ottenendo un ottimo 11.97.

