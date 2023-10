Attilio Borio e il Circo Velico La Spezia vivono il sogno mondiale

Il 13 ottobre prossimo sarà già nell’Oceano Atlantico a saggiare il mare di fronte a Tangeri. L’obiettivo per Attilio Borio è conquistare il titolo mondiale under 21 nella classe Ilca 7. Il fresco ventenne spezzino – li ha compiuti il 20 settembre scorso – cerca la doppietta dopo aver portato in Italia ad agosto scorso il titolo europeo juniores nelle acque di Stavanger in Norvegia. Quello marocchino sarà un appuntamento importante per avvicinarsi un passo di più all’Olimpiade di Los Angeles del 2028. Nel caso in cui ci sia anche una barca tricolore al via, il timone potrebbe toccare a lui se manterrà le promesse.

Ma questo è il domani, oggi c’è ancora il molo di casa scaldato da un bel sole di ottobre per Borio. E’ quello del Circolo Velico La Spezia, in cui lo studente del corso di ingegneria nautica del Polo Marconi sta compiendo gli ultimi preparativi prima della partenza. “Un mese fa ho chiuso l’Europeo in crescendo, partendo così così ma trovando confidenza giorno dopo giorno”, ricorda il giovane atleta, reduce dai campionati di italiani di Ancona. Qui ha regatato nella classe olimpica, l’Ilca 7, contro atleti senior. E’ arrivato terzo a una manciata di punti dai grandi. “Il nostro è uno sport in cui l’esperienza conta molto, eppure sono arrivato a -5 dal primo assoluto e a -2 dal secondo. Su nove prove, è un risultato che mi lascia soddisfatto”.

