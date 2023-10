Vigili del fuoco di Chiavari e Soccorso alpino stanno cercando l’uomo di 53 anni, un escursionista visto che in genere a funghi non si va al tramonto, che ieri sera ha lasciato un amico dicendo voler fare ancora due passi. Non è tornato e alle 21 sono scattate le ricerche. Queste proseguono questa mattina anche col supporto di un drone.

