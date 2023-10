Bronzi, don Gnocchi, Iacoviello e non solo. Le novità in arrivo per la toponomastica cittadina

I caduti dell’Arma dei Carabinieri, il primo sindaco del Dopoguerra, il beato ricordato come “padre dei mutilatini”, una giovane vittima della tragedia delle foibe e una vita prematuramente spezzata la notte della Torre piloti. Sono questi i soggetti ai quali la giunta comunale spezzina ha deciso, su indicazione della commissione Toponamastica, di intitolare altrettanti luoghi della città, in segno di riconoscenza e di imperitura memoria.

Ad Agostino Bronzi, per la cui intitolazione si erano mossi tra gli altri l’ex ministro Andrea Orlando e l’ex vice sindaco Flavio Cavallini, sarà intitolata l’area stradale che si estende da Viale San

Bartolomeo fino all’ingresso della Biblioteca Beghi, corrispondente con l’area ex Malco.

Nato alla Spezia nel 1891, deceduto nella stessa città il 27 febbraio 1972. Esule in Francia per 16 anni. Fu il primo sindaco della Spezia dopo la Liberazione. A 23 anni, già laureato in legge, partecipa alla vita amministrativa della città, prima come rappresentante spezzino nel Consiglio Provinciale di Genova, poi nel 1920 come consigliere di minoranza nel Consiglio Comunale della Spezia. Da sempre socialista, fu costretto dalle rappresaglie fasciste a lasciare la città. Prima si nascose a Milano, dove conobbe Turati. Poi lasciò l’Italia e rimase in Francia per 16 anni, svolgendo attività anche a fianco di Sandro Pertini.

Tornò in Italia nel 1939, e dopo l’8 settembre operò nella Resistenza nella IV zona operativa, nella zona di Follo e Calice al Cornoviglio.

Fu designato sindaco il giorno in cui i partigiani liberarono la città, il 24 aprile 1945, prima che giungessero i soldati alleati dal vicino fronte delle Apuane.

Nel 1952 fu eletto presidente della Provincia e nel 1963 senatore della Repubblica.

