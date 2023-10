Buoni spunti per Alvini, dalla diga Salvatore-Bandinelli alla maturità di Pio

Trasformare le buone sensazioni in certezze. E’ questo il compito che Massimiliano Alvini si dà nella settimana che accompagna alla partita contro il Pisa e che precede la seconda sosta autunnale per le nazionali. Lo Spezia vuole andare al riposo con il terzo risultato utile consecutivo e vuole soprattutto trovare nuove risposte positive dall’assetto tattico che è stato introdotto dalla partita contro il Brescia e infine affinato contro la Feralpisalò.

Quello che si è visto al Garilli è uno stadio successivo della metamorfosi tattica iniziata nelle settimane precedenti, forse addirittura lo stadio finale. Dalla difesa a tre non si torna più indietro, sia perché la squadra ha concesso poco così schierata (una sola rete, peraltro su calcio piazzato) e sia perché in quel reparto c’è abbondanza ora che Bertola si è rivelato potersi giocare una maglia da titolare. Si attende poi il rientro di Hristov, specialista di quella disposizione, e la maturazione di Gelashvili per avere ulteriori alternative.

