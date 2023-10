Calcio, Marinelli incontra Cittadino: “Domani parlerò del marchio. Io nel calcio solo per il Savona Fbc”

L’ex presidente di Savona e Albenga Simone Marinelli ha partecipato alla diretta di Mixed Zone live sulla pagina Facebook di Ivg.it Sport e condotta dal collega Claudio Nucci. Tra gli argomenti trattati ha affrontato quello di un possibile ritorno nel calcio, al momento ha solo sponsorizzato la Vadese senza entrare in società.

“Albenga è stata una parentesi bellissima – commenta – ma il mio cuore batte per il Savona 1907 Fbc, la squadra che andavo a tifare da ragazzino. Solo per questi colori tornerei nel calcio. Sono a Roma, chissà magari per incontrare Cittadino”. L’ipotesi si è poi rivelata notizia qualche minuto più tardi con Marinelli che ha precisato: “Domani sera parlerò con Cittadino, che personalmente non conosco. Tutti sanno che avevo riprovato a prendere il logo, ma non si smuoveva dalla richiesta di 100.000 euro. Io avevo venduto loro il marchio a un decimo perché spinto a farlo da molti”.

