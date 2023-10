Calcio/ Righetti all’ultimo respiro, la Lavagnese trova i tre punti contro il Pont Donnaz

Dall’Usd Lavagnese

I bianconeri si presentano ancora in emergenza, senza giocatori importanti come Rizzo (infortunato) e Giammarresi (squalificato), col tecnico Alberto Ruvo che conferma il giovane Ragher fra i pali, ritrova Sanguineti e affida le chiavi del gioco all’estro di Lombardi. Il Pont Donnaz arriva al Riboli con lo stesso obiettivo dei padroni di casa, ovvero centrare il primo successo. Il tecnico genovese Stefano Fresia, sulla panchina del Rapallo fino allo scorso campionato, ha il problema del gol che nemmeno l’ultimo grande acquisto, fatto dal presidente Giuseppe Perpignano (anche lui al Rapallo fino ai mesi scorsi), è stato d’aiuto perché Torromino (un passato fra i professionisti, pure con la maglia dell’Entella) non è ancora al meglio e non siede neppure in panchina.

