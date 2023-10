Camogli: merce contraffatta, denunciato un marocchino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, durante il fine settimana, nel corso

dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto ad arresti e denunce nei

confronti di sei persone.

In particolare 2 tratte in arresto in seguito all’aggravamento di specifiche misure a

cui erano già sottoposti:

A Camogli un 55enne marocchino, con pregiudizi di polizia, per ricettazione e

commercio di prodotti con segni falsi. Fermato in via Ruffini per un controllo

identificativo, veniva trovato in possesso di vari capi di abbigliamento griffati con

segni distintivi contraffatti. La merce, del valore di circa 500 euro, veniva

sequestrata.

» leggi tutto su www.levantenews.it