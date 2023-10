Corsa in montagna, “buona la prima” per il Cogo Wild Trail: 200 alla linea di partenza

Cogoleto. Buona la prima per il Cogo Wild Trail, manifestazione sportiva organizzata dall’asd Cogoleto Outdoor. L’iniziativa è realizzata, all’interno del Progetto OutdoorErgoSum #iovadofuori, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Sportivi per Natura, come maggior sostenitore, e il cofinanziamento del Comune di Cogoleto.

Prima edizione per un evento tutto nuovo, scaturito da mesi di duro lavoro da parte di organizzatori e volontari che si sono messi in gioco in nome della valorizzazione del territorio e del mantenimento dei sentieri locali.

