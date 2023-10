Cpr nel ponente ligure, il ministro Piantedosi: “Aprirà di sicuro”. E c’è l’ipotesi Albenga

Liguria. “Un Cpr nel ponente ligure? Aprirà sicuramente”. Lo ha detto in mattinata – nel corso di una visita a Ventimiglia e in seguito al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Imperia – il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Nei giorni scorsi, era stato lo stesso governatore ligure Giovanni Toti ad aprire alla possibilità di realizzare in Liguria un centro di permanenza e rimpatrio per i migranti.

Come riportato dall’Ansa, Piantedosi ha chiarito che uno dei nuovi Cpr annunciati dal governo non sarà a Ventimiglia, ma verrà allestito “n Liguria”. A voler essere più precisi, il nuovo Cpr dovrebbe trovare spazio nel ponente ligure e tra le le ipotesi che circolano con più insistenza vi sarebbe il comprensorio albenganese.

» leggi tutto su www.ivg.it