Da poco arrivati al canile, i volpini Ted e Lilly cercano casa insieme

Ted e Lilly sono due volpini arrivati da poco al canile municipale della Spezia, a San Venerio. “Ci piacerebbe trovar presto una casetta che li accolga entrambi, dividerli sarebbe davvero brutto, non trovate? Non occupano poi tanto spazio insieme! – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile – Ted è il più grande dei due, sia di taglia che di età, è socievole e spigliato, molto simpatico, ma sa essere anche testardo e se una cosa non gli va, te lo fa capire. Lilly invece è molto più timida e timorosetta, le ci vuole tempo per avvicinarsi alle persone e fa molto affidamento sul suo compagnuccio. Si cede sterilizzata, un giardino sarebbe sicuramente di aiuto per i primi periodi”.

Se volete conoscere Ted e Lilly, contattate Anna su Whatsapp al 3487882777 per prendere un appuntamento.

