Depositi chimici, la valutazione ambientale resta a Roma: “Verificare effetti su gli altri progetti”

Genova. Con una nota inviata a Regione Liguria e Superba srl, il Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha confermato la competenza statale per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale del progetto di dislocamento dei depositi chimici costieri all’interno del porto di Sampierdarena.

Il documento è stato reso noto in queste ore. Secondo quanto riportato nella nota sono state respinte le osservazioni dell’azienda proponente Superba srl che, citando il parere del Provveditorato dei Lavori Pubblici, considerava il progetto come un ‘adeguamento tecnico funzionale’, cosa che non modificherebbe in maniera sostanziale il Piano regolatore portuale oggi vigente, permettendo di procedere con la Via regionale.

