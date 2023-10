Festival delle Regioni, Toti: “Presidente Mattarella ha segnato strada su unità nelle diversità e valorizzazione delle autonomie”

“In questi anni le Regioni hanno dimostrato che l’unità d’Italia non è in contrasto con la valorizzazione delle esperienze e le peculiarità di ciascuno. L’unità nelle diversità e la valorizzazione delle autonomie è quello che ha sottolineato nel suo discorso di oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa è la strada e chi ha paura di una maggiore autonomia sbaglia perché non è in contrasto con l’unità del Paese. Se vogliamo che l’Italia corra di più dobbiamo cambiare le regole perché fino ad oggi l’Italia ha fatto fatica a spendere i soldi dell’Europa e per questo è necessario cambiare le regole e responsabilizzare la classe dirigente dei territori, dei comuni e delle città metropolitane, delle Regioni stesse. Questa è l’unica strada per diminuire i divari tra Nord e Sud”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell’apertura del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome dal titolo ‘L’Italia delle Regioni’, il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a cui ha preso parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In mattinata il presidente Toti ha partecipato anche alla tavola rotonda ‘Le grandi infrastrutture motore del paese’.

“Le infrastrutture della Liguria sono un asset fondamentale per il Paese – ha aggiunto il presidente Toti – essendo il primo sistema portuale, crocieristico e di traghetti del Paese. Nei prossimi anni arriveranno più investimenti che nel resto del Paese, sia dal Pnrr, sia dai Fondi di Sviluppo e Coesione e ora si tratta di mettere a terra i progetti, con serietà. La Liguria ha presentato al Governo solo progetti esecutivi, già pronti per la cantierizzazione, segno che in questi anni Comuni, Autorità Portuale e Regione si sono preparati presentando progetti concreti. Il ministero delle Infrastrutture sta lavorando per dare corso ai progetti della Variante Aurelia della Ferrovia di Ponente mentre il Terzo Valico è uno dei piatti forti del Pnrr ed entro il 2026, così come la Diga dovrà essere pronto. Quella diga servirà al Terzo Valico che si congiungerà alla Torino-Lione e questo porterà ad una competitività di sistema per le nostre imprese”.

