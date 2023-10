Gruppo Msc annuncia partnership strategica per potenziare Italo

Ginevra. Mediterranean Shipping Company (“MSC”), società globale di trasporti e logistica, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo vincolante per acquisire una quota di circa il 50% in Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (“Italo”) da Global Infrastructure Partners (“GIP”), importante investitore indipendente attivo nel settore delle infrastrutture, tramite il suo terzo fondo principale per le infrastrutture (“GIP III”), e di stabilire un partenariato strategico di lungo periodo per lo sviluppo futuro di Italo.

L’altra quota di circa il 50% in Italo continuerà ad essere di proprietà di GIP, che avrà una governance congiunta con MSC, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori.

