In fuga per un reato ambientale, l’alieno Zolex protagonista al “Pacinotti”

Ha preso il via ieri, domenica 1° ottobre, la Settimana del Pianeta Terra 2023. Per l’occasione, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Lerici insieme al Liceo “A. Pacinotti” organizza alla Spezia il geoevento congiunto “Geoquest Tropomag alla Spezia: un’avventura digitale per riflettere insieme sul sistema Terra e i cambiamenti climatici”. Si tratta di uno degli otto geoeventi a cura delle sedi Ingv di Lerici, Bologna, Roma, L’Aquila, Palermo e Catania. L’avventura digitale “Geoquest Tropomag” sarà protagonista della sfida in simultanea attraverso il web del gioco educativo interattivo in programma online domani, martedì 3 ottobre, tra le classi quinte del “Pacinotti” e dei licei scientifici di Bologna, Orvieto, Roma, L’Aquila, Catania, Palermo e Castelbuono: i ragazzi si collegheranno e vivranno l’avventura digitale di Zolex, alieno pasticcione del pianeta Cryos che, in fuga per un reato ambientale commesso, si imbatterà nella Terra e incontrerà un’amica terrestre.

Ogni geoevento congiunto sarà condotto da un ricercatore Ingv in collaborazione con un docente referente dell’iniziativa; per La Spezia, Giovanna Lucia Piangiamore (anche coordinatrice dei geoeventi Geoquest) dell’Ingv di Lerici e la prof.ssa Manuela Mancini del “Pacinotti”.

