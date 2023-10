Lerici, Pd: “Sistema fognario, nulla è stato fatto e non si può dare colpa a quelli di prima”. Ratti: “Danni ormai enormi”

Il Circolo Pd di Lerici e San Terenzo interviene sulla chiusura delle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo paese, scattata un mese fa tramite ordinanza sindacale in relazione alle indagini per verificare la presenza di rotavirus. Nella nota diffusa nelle scorse ore il Pd parla di “un danno di immagine ed economico enorme che si poteva evitare. Come? Realizzando quanto dichiarato e promesso dal sindaco nelle Linee programmatiche del 2015-2020 alla pag.9: «…Lavori pubblici. È volontà di mettere mano a tutto il sistema fognario del territorio. Già si è intrapreso un percorso di stretto coinvolgimento di Acam Acque Spa per mappare le criticità in essere e realizzare la progettazione di soluzioni adeguate …lo scopo di tale attività è quello di portare all’interno dell’Ato proposte progettuali definitive da finanziarsi in tempi stretti …si procederà a una capillare azione di contrasto agli scarichi abusivi, procedendo dalle zone interessanti i canali che sfociano nelle zone balneabili… ». Il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici – attaccano dal Pd – non lo hanno colpevolmente fatto nonostante gli otto anni di amministrazione trascorsi!”. Concludono i Dem: “Nulla è stato fatto e questa volta non si può fare la colpa a ‘quelli di prima’ visto che prima c’erano loro. Riempiono le pagine dei giornali di progetti faraonici che poi… non realizzano. Ma non fanno nulla per tutelare realmente il territorio!”.

Sul tema interviene anche Bernardo Ratti, consigliere comunale di Siamo il Golfo dei poeti. “All’inizio del consiglio comunale di giovedì scorso – afferma in una nota – ho evidenziato che siamo ad un mese dall’inizio del problema spiagge e che ad oggi non c’è soluzione. Ho evidenziato che invece di fare tanti proclami e mega progetti, dopo quasi nove anni di amministrazione, sarebbe il caso puntare sulla pulizia, sulla bonifica dei canali e su una totale rivisitazione del sistema fognario… altro che mega progetti milionari che nessuno ha chiesto. Quando l’assessore Sammartano ha iniziato a spiegare le variazioni di bilancio, ha rimarcato che le fognature non sono competenza del Comune ma di Provincia e gestore. Ho risposto che si sa, ma che la bonifica dei canali, quella sì è competenza del Comune, e che quindi sarebbe il momento di attivarsi in merito”. Per Ratti, si legge ancora, “il problema spiagge è la punta dell’iceberg” e, scrive ancora, “non è neanche vero che il Comune non abbia competenza sulle fogne, ci mancherebbe altro, è il Comune che deve sollecitare e imporsi verso gli altri enti per una sistemazione”. Conclude l’esponente dell’opposizione: “Per le note vicende del rotavirus è stata annullata anche l’attesa gara di Triathlon a Lerici. Ormai i danni sanitari, economici, ambientali e d’immagine sono enormi”.

