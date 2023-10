Lsct, settembre si conclude con importanti novità e l’arrivo della nuova portacontainer Msc Mette

Un settembre ricco di importanti eventi per La Spezia Container Terminal, caratterizzato da novità e dal secondo arrivo di una delle navi più grandi al mondo presso il terminal: la Msc Mette, una delle ultime nuove navi prese in consegna dalla compagnia.

Il secondo arrivo di una delle navi più grandi al mondo presso il terminal spezzino rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’obiettivo del Gruppo di rendere Lsct un porto di riferimento globale. “La competenza delle nostre persone, la posizione strategica e le nostre soluzioni a valore aggiunto, ci consentono di gestire con successo navi di dimensioni eccezionali”, ha affermato Cristiano Pieragnolo, Chief Commercial Officer del Gruppo.

Inoltre, cresce la competitività del terminal. Nel mese di settembre l’indice Lsci (Liner Shipping Connectivity Index) ha premiato il porto della Spezia che, rispetto a Genova e Livorno, ha registrato la percentuale di crescita migliore sull’anno precedente.

“L’indice 2023 Lsci riflette il nostro costante impegno nel fornire servizi di qualità ai clienti. Siamo orgogliosi di annunciare questo dato, un incremento significativo rispetto all’anno precedente che ci conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta”, conclude Pieragnolo.

Continua così l’impegno del Gruppo Contship nell’affrontare le sfide dello shipping globale insieme al Sistema Spezia, che ha dimostrato di essere pronto ad accogliere in sicurezza e con successo le navi con una capacità di 24.000 Teu, che si prevede saranno sempre più frequenti nel Mediterraneo.

