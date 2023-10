Pallanuoto F/ Un grande Rapallo si aggiudica il derby col Bogliasco

Dall’ufficio stampa della Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Prima giornata del Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile e il match di cartello è il derby ligure tra Bogliasco 1951 e Rapallo Pallanuoto, concluso con la netta vittoria della squadra ospite per 15 a 6. Parte schiacciando forte l’acceleratore la formazione giallo blu, capace di piazzare un primo parziale di sette a uno che indirizza fortemente l’esito dell’incontro. Nella parte centrale della partita le padrone di casa provano a rientrare, ma senza andare oltre a due quarti conclusi sul due pari. Le ragazze di Coach Antonucci forti del vantaggio acquisito, gestiscono senza grossi patemi i tentativi bogliaschini, rispondendo colpo su colpo, per poi allungare nuovamente nell’ultimo tempo, finito quattro a uno. Impiega quaranta secondi la magiara Panna Kudella, a siglare la prima rete del match, la sua prima marcatura italiana e della nuova stagione del Rapallo.

Alla sirena finale il suo bottino personale sarà di quattro gol, che le valgono la palma di Top Score dell’incontro in comproprietà con la fuoriclasse Roberta Bianconi. A referto anche il Capitano Ursula Gitto dai cinque metri, Carolina Marcialis con una delle sue magie, Nicole Zanetta e per la linea verde immancabile Benedetta Cabona, Greta Gnetti e Ludovica Vanelo che sigla una doppietta.

