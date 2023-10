Più Cairo: “Modificare il marciapiede in via 25 Aprile, così non è sicuro”. Ghione: “Il cantiere non è finito”

Cairo Montenotte. “Il nuovo marciapiede in via XXV Aprile non è sicuro”. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione Più Cairo che ha presentato un’interrogazione, discussa nell’ultima seduta del consiglio comunale.

L’opera è stata realizzata dall’impresa Cairo Immobiliare, che si è dovuta occupare dei lavori in cambio della concessione da parte del Comune dei permessi per la costruzione di una palazzina di 5 piani, nata dalla ceneri della discoteca Fantasque (il cantiere è partito a dicembre 2020). Nell’accordo infatti era previsto il ripristino del marciapiede con la continuazione della pista ciclopedonale fino al parcheggio antistante la piscina comunale e l’istituto “Federico Patetta”. Ma non solo, l’accordo prevedeva anche la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra via XXV Aprile, via Sanguinetti e viale Vittorio Veneto, in corrispondenza del ponte Stiaccini. Rotonda che è già stata tracciata e che è operativa dallo scorso febbraio.

» leggi tutto su www.ivg.it