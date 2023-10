Rampi: “Obsolescenza strutturale della Sabbadini rende difficile assicurare il livello richiesto ad un luogo di questo tipo”

“La struttura Sabbadini manifesta segni di obsolescenza strutturale che rendono difficile in questo momento assicurare quello che dovrebbe essere il livello che un’Amministrazione richiede a un luogo questo tipo”. Così l’assessore alla sanità Carlo Rampi che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Sarzana ha risposto ad una precisa interrogazione del consigliere di opposizione Guccinelli in merito alla situazione della casa di riposo e alle diverse criticità sollevate.

“Sicuramente torneremo a confrontarci su questo argomento – ha proseguito il vicesindaco – perché si tratta di una struttura che ospita circa 54 persone, che risente degli anni e non è perfettamente consona al tipo di servizio. Al di là di ipotetici restyling è ovvio che nella mente di un’Amministrazione ci debba essere un intervento sostanziale e idoneo a riportarla ai livelli che una struttura di questo tipo deve avere. Occorre un completo ripensamento o, come si era ipotizzato in passato, una sostituzione della struttura fisica perché manifesta forti carenze”. In merito alle pesanti infiltrazioni di acqua che si sono registrate dopo le ultime allerte Rampi ha replicato: “La struttura è fragile sia nella parte superiore che nei sotterranei i cui indotti in presenza di precipitazioni particolarmente importanti non vengono arrestati dal sistema di pompe esistenti”.

In merito ai casi legionella che si sono registrati all’interno della struttura, e dei quali ha chiesto conto l’esponente dell’opposizione nella sua interpellanza, l’assessore ha risposto: “Il fenomeno è ben noto all’Amministrazione e ci sono state due ordinanze da parte del sindaco nel periodo in cui, a seguito di uno o due casi che si erano manifestati, si era provveduto ad esaminare il sistema di areazione dell’intera struttura. A questo punto è risultata una positività che ha fatto scattare i provvedimenti da parte dell’autorità sindacale che hanno determinato l’assunzione di cautele e protocolli con l’esclusione di tutti gli impianti che non avessero dei filtri assoluti. L’ordinanza – ha proseguito – è stata anche reiterata in quanto in esito alla bonifica si sono presentate modeste presenze di legionellosi che davano ancora segni di positività per qui sono state nuovamente adottate precauzioni imposte da Asl5 con l’esclusione del funzionamento di tutti gli impianti che potessero dare luogo a pericoli di tipo sanitario”. “Interventi strutturali? Vi sono vari progetti concordati con il soggetto gestore Consorzio Blu (il cui contratto scadrà nel 2025), sono previsti incontri nei prossimi giorni – ha concluso Rampi – che muovono da proposte già affrontate viste le criticità urgenti sulla situazione impiantistica antincendio e delle infiltrazioni”.

Dal canto suo il consigliere di Sarzana Protagonista si è detto insoddisfatto delle risposte fornite dall’assessore: “Mi aspettavo garanzie e l’assunzione di impegni maggiori nonostante sia consapevole che la struttura è datata e quando è stata pensata 40 anni fa non c’erano i criteri attuali di assistenza. Invito l’Amministrazione a fare il possibile per catturare finanziamenti per la sua ristrutturazione e ricordo che può avere un ruolo ispettivo, magari dedicando un’assistente sociale alla struttura. Se ci sono casi di legionella – ha concluso Guccinelli – vuol dire che c’è una malagestione delle strutture, occorrono un’azione ispettiva e una maggior presenza di personale”.

