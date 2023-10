Rapallo: area Macera, aumenta il numero delle imprese interessate

Senza dubbio Rapallo ha un notevole richiamo per le ditte che vogliono investire in una città divenuta appetibile; anche in un’area come quella di Sant’Anna prima giudicata periferica ma che negli ultimi anni, a partire dalla costruzione della nuova parrocchia, è diventata più vivibile. Certo meglio sarebbe stato che il Comune avesse bandito una gara partendo da un proprio progetto di riqualificazione dell’area che va da piazza Cile a piazzale Primi. Purtroppo così nom è stato e, partita quasi casualmente l’idea di rivedere l’area, sono arrivati diversi progetti e altri ne arriveranno, si parla con insistenza di uno firmato Coop.

Una volta protocollate le proposte, ci sono 90 giorni di tempo per portarle in Consiglio comunale e votarle. Certo è difficile pensare che il Consiglio approvi progetti che non lasciano uno stallo a disposizione della comunità. Il nodo Macera comunque sarà affrontato prime delle votazioni di primavera; anche se sarebbe stato giusto che a decidere fosse la futura amministrazione.

