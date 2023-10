Rapallo: “E dopo il ponte di San Massimo, quello romano di Bana”

Da Tito Degregori – Camogli

Mi rallegro per i lavori di consolidamento e ampliamento del ponte per San Massimo di Rapallo situato a Santa Maria del Campo all’incrocio di via San Lazzaro di Bana e mi domando se anche è previsto il collaudo del ponte romano di Bana, la cui stretta strada di accesso nel territorio di Rapallo la congiunge a via Degregori nel Comune di Camogli suscitando più che legittimi dubbi sulla sua sicurezza e ritengo che i due Comuni, Rapallo e Camogli proprietari della strada, un tempo in manutenzione alla provincia di Genova, abbiano il dovere, visto il traffico veicolare che sulla stessa oggi transita di adottare adeguati provvedimenti quali l’allargamento della carreggiata nei punti più critici e il serrato controllo della velocità o altri come meglio visti.

