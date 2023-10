Ritornano le borse di studio di Bvlg: dai 150 ai 500 euro per gli studenti più meritevoli della provincia

Ben 442 borse di studio pensate per diverse fasce d’età, per un totale di oltre 115mila euro che ritorneranno al territorio. E’ questa la ricaduta in termini numerici dell’iniziativa della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana presentata questa mattina a Palazzo civico da parte del vicepresidente vicario, Giuseppe Menchelli, del responsabile area territoriale B, Nicola Bernardini, e del direttore della filiale della Spezia, Emanuele Calvanese.

Il bando di concorso 2023, come negli anni precedenti, si pone l’obiettivo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 2022/2023 per un totale di 442 borse di studio così suddivise: 150 euro ai migliori che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, 250 euro ai migliori delle scuole secondarie di secondo grado, 500 euro ai migliori con diploma scuola secondaria di secondo grado.

“Il concorso – ha spiegato Menchelli alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini – è aperto ai soci e non soci e i destinatari del premio sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati e residenti nelle province di Lucca, Massa-Carrara o La Spezia”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate nelle filiali Bvlg di Piazzale Kennedy, Sarzana, Boghetto Vara e Bottagna fino al 13 ottobre 2023 tramite la scheda di iscrizione disponibile sul sito ufficiale dell’istituto di credito. La valutazione minima va da una media di “distinto”, sino a quella numerica dell’8 e al voto minimo di 95 per chi ha appena conseguito il diploma.

