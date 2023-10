Sassello e allarme lupi, sopralluogo della Regione: “Pronte misure dissuasive e di protezione”

A Sassello sale di giorno in giorno la paura per la sempre maggior confidenza dimostrata dai branchi verso l’uomo e l’abitato. Informato dai cittadini, il consigliere Bozzano ha quindi invitato a Sassello il vicepresidente Alessandro Piana, delegato all’Agricoltura, per incontrare gli abitanti e fare il punto sulla situazione.

“Ormai la preoccupazione non è solo per le attività produttive – commenta Bozzano – l’allarme è ora anche sociale. Ringrazio il vicepresidente Piana della disponibilità dimostrata, rispondendo subito al mio invito di recarsi sui luoghi. E’ necessario intervenire con una nuova regolamentazione, a tutela dei cittadini e per evitare di perdere altri giovani dal lavoro in fattoria. Molti allevatori stanno già rinunciando a portare gli animali al pascolo, ma tenerli in stalla non può essere la soluzione e non rispetta il benessere animale. Il vicepresidente porterà l’argomento all’attenzione del Ministero”.

