Sestri: sabato 8, l’alaggio del Leudo nella spiaggia del Balin

Da Giorgio Fondi, presidente Associazione Amici del Leudo

Siamo ormai giunti al termine della stagione di navigazione e le uscite del fine settimana scorso sono state le ultime della stagione.

Ora il Leudo deve essere riportato nella sua sede invernale, la spiaggia dei Balin, per poter iniziare i necessari lavori di manutenzione.

Invitiamo a venire ad assistere all’alaggio del Leudo che sarà effettuato con le modalità tradizionali, ormai quasi storiche.

Il Leudo si avvicinerà a riva, sarà posizionato sul vaso che lo sostiene in inverno, verrà tirato in terra e poi spinto sulla Spiaggia dei Balin grazie ad un escavatore che ormai da anni ha sostituito lo sforzo di tutte le persone che un tempo svolgevano questo compito.

