Svegliati dall’abbaiare del cane nella notte, trovano un ladro in casa: notte da incubo a Sampierdarena

Genova. Svegliati nel cuore della notte dall’abbaiare del cane, che li ha avvertiti della presenza di un ladro in casa. È stato un risveglio traumatizzante quello di Barbara, vice presidente del Comitato Lungomare Canepa, e del marito Francesco, entrambi residenti in via Sampierdarena, un episodio che li ha spinti anche lanciare un allarme sui social per mettere in guardia tutti gli altri residenti della zona.

“Stanotte mi sono entrati i ladri in casa – ha spiegato Barbara sui gruppi di quartiere – Grazie al cane che abbaiava ci siamo alzati, era in cucina”. La donna ha proseguito raccontando che il ladro, un uomo, aveva in mano il portafoglio preso dalla borsa, portafoglio che ha subito lanciato giù dal terrazzo per passarlo “ai complici che facevano da palo. Sto ancora tremando”.

