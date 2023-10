Un po’ di Lunigiana al festival nazionale della nutrizione e della longevità

C’è stata un po’ di Lunigiana alla prima edizione del Nutrition & Longevity Festival svoltosi il 1° ottobre a Fara Gera d’Adda, nell’area di Bergamo, festival organizzato dalla Fondazione Valter Longo, nata per volere professor Valter Longo, direttore del programma di oncologia e longevità dell’Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano e direttore del Longevity Institute dell’Usc (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles.

Spiega Annalisa Arrighi, osteopata pontremolese che esercita in tutta l’area tosco-ligure, combinando l’attività ambulatoriale con l’attività didattica: “La location è stata scelta perché la città di Bergamo è stata nominata dal Ministero della cultura «Capitale italiana della Cultura 2023» con la città di Brescia, quali luoghi simbolo di resilienza durante la pandemia Covid-19. Io ho cominciato a collaborare con la Fondazione Longo dopo il mio Phd, svolgendo qualche consulenza legata alla postura, all’attività fisica e scrivendo qualche capitolo di libro. Negli anni la Fondazione si è specializzata con webinar dedicati al mondo della scuola per sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’alimentazione, dell’ergonomia, della postura. L’esigenza del Festival nasce dalla necessità di affrontare questi temi in modo più interattivo, con masterclass, workshop, attività sportive e ricreative accessibili a tutti. Il valore della Fondazione è che tutto è gratuito”.

