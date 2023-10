Andora si prepara all’Air Show e all’esibizione delle Frecce Tricolori: fra gli eventi anche il concerto della Fanfara della 1° Regione Aerea

Andora. Ufficializzato il programma degli eventi nell’ambito dell’Andora Air Show con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori in programma l’8 ottobre 2023, dalle ore 14.00, sul litorale di Andora.

Se il programma aereo non ha subito variazioni, è stato ridotto il calendario degli eventi collaterali concentrati in tre giornate. Il concerto della Fanfara della 1° Regione Aerea, presso il monumento Andrea Gastaldi, è stato spostato a domenica 8 ottobre, alle ore 10.30. Confermata la mostra dedicata al Volo Acrobatico in formazione a Palazzo Tagliaferro che sarà inaugurata il 6 ottobre alle ore 17.15.

