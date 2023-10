Barbieri salta Spezia-Pisa, Nikolaou va in diffida

C’è anche Tommaso Barbieri fra i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata di Serie B. Il giocatore salterà così Spezia-Pisa mentre non disputeranno la nona anche Ceppitelli della Feralpisalò e Kone del Como. Il giallo rimediato al Garilli vale invece la diffida per l’aquilotto Nikolaou che sarà invece in campo al Manuzzi. Fra le società multate per lancio di bottigliette in campo il Palermo e la Cremonese.

