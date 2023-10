Camminando con… Dante nei luoghi della pace del 1306

Nuovo appuntamento previsto per Sabato 7 ottobre alle 10 con Agtl, in collaborazione col Comune di Castelnuovo Magra. L’iniziativa “In cammino con Dante sul sentiero della pace” si snoderà fra la piana e le colline castelnuovesi “…perché Castelnuovo e tutta la sua gente imparino a considerarsi operatori di pace…”. Così recita testualmente un passo del Preambolo dello Statuto Comunale di Castelnuovo Magra, rifacendosi alla famosa “Pace di Dante” conclusa fra il sommo poeta, procuratore dei marchesi Malaspina e il Vescovo Conte all’interno del Palazzo Vescovile nel lontano 6 ottobre 1306. E partendo proprio dal racconto di questo episodio di pace il gruppo s’incamminerà per una delle antiche montà che dal piano salivano al “Castel Novo” alla ricerca dei luoghi attraversati e percorsi da Dante durante la sua ascesa e la sua visita al castello. Una volta arrivati in cima e dopo aver ammirato il favoloso panorama che spazia da Montemarcello alla costa della Versilia, la visita si snoderà per le vie del borgo per concludersi in piazza della Querciola, all’ombra dell’antica torre.

– Appuntamento alle 10 a Molino del Piano, al parcheggio in via Olmarello, nei pressi della farmacia Comunale.

– La salita a Castelnuovo sarà di 20 minuti, si consigliano scarponcini da trekking in quanto il fondo potrebbe essere scivoloso in caso si pioggia,

– La durata complessiva della visita sarà di circa un’ora e mezza ed è gratuita. Il rientro al parcheggio è previsto in autonomia;

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com