Camogli. Tragedia oggi a Camogli. Un turista inglese di 76 anni è morto per una crisi cardiocircolatoria dopo avere compiuto la lunga e faticosa salita che porta a San Rocco.

L’uomo, residente a Carlisle e in vacanza nel Levante ligure, aveva deciso di arrampicarsi a piedi fino alla frazione addossata al monte di Portofino, raggiungibile dopo aver percorso 842 gradini. Arrivato in cima non ha retto allo sforzo e si è accasciato al suolo.

