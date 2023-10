Casarino: “Ligurian Riviera a Savona modello per un salto di qualità turistico. Fuori dal ranking dei luoghi più gettonati, possiamo fare la differenza con attrattività e accoglienza”

Con la stagione estiva alle spalle, almeno sulla carta, vista l’ottobrata che stiamo vivendo in gran parte del Paese che strizza l’occhio all’agognata destagionalizzazione, decisamente meno al cambiamento climatico. L’autunno appena iniziato di sicuro è il periodo dell’anno in cui i bilanci di ciò che è appena successo, lasciano spazio alle prospettive economiche per il nuovo anno. Prospettive che fanno i conti con gli sconquassi legati alla guerra in Ucraina e all’aumento vertiginoso del costo della vita che ha portato il Governo centrale a pensare, almeno, a qualche contromisura, quanto meno per alleviare quella serie di batoste che da qualche mese sono cascate sulla testa degli italiani. E, immancabilmente, anche sulle imprese, che non sfuggono di certo all’ondata di recessione e di inflazione. Città della Spezia incontra Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, con l’intento di mettere in fila una serie di considerazioni sull’economia della provincia spezzina a cominciare dal settore certamente più in crescendo e per questo più tema dibattuto.

Dottor Casarino, parliamo subito di turismo. I numeri rincuorano, la strada da percorrere per renderli sistematici è però ancora lunga e impervia. Continuano a mancare un’identità territoriale e un’organizzazione condivisa. Lei che ne pensa?

“Partiamo da un discorso basilare: la tassa di soggiorno è una tassa di scopo e serve, per legge, a finanziare la promozione turistica. Tutti i Comuni hanno firmato il Patto regionale del turismo che dice che almeno il 40% delle risorse giunte con la tassa di soggiorno va usato per progetti condivisi. Ora, la realtà è la seguente: tutti gli operatori, incassando e pagandola, fanno il sostituto di imposta per i comuni non guadagnando niente in maniera diretta. In altri territori, come per esempio a Savona, quasi tutti i Comuni hanno deciso di mettere una parte di questa somma incassata in un fondo comune per sviluppare attività di promozione importanti. Parliamo di 400mila euro di spesa ogni anno. Hanno un programma coordinato che si chiama Ligurian Riviera, che non prevede strutture societarie e per questo i costi sono bassissimi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com