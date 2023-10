Cpr in Liguria, Mai: “La sinistra li ha istituiti ma oggi non li vuole a discapito della sicurezza”

Liguria. “Mi meraviglia che la sinistra, che nel 2017 con il decreto voluto da Minniti e dall’esponente ligure del Pd Orlando, che ha di fatto istituito i Centri di permanenza per i rimpatri, oggi non voglia i Cpr nella nostra regione”. Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Mai.

“I Centri di permanenza per i rimpatri sono fondamentali per potenziare espulsioni e rimpatri dal territorio nazionale, tanto è vero che il 70% di coloro che vengono rimpatriati passano attraverso queste strutture. La creazione di nuovi Cpr e il potenziamento di quelli esistenti, permetterà di rafforzare il sistema di allontanamento di immigrati irregolari e soprattutto quelli con profili di pericolosità, cosa che è molto difficile da fare in assenza di queste strutture. Permetteranno, dunque, di togliere i delinquenti dalle nostre strade e di renderle più sicure. Nei luoghi dove saranno collocati i Cpr, inoltre, ci sarà un maggior controllo del territorio attraverso l’invio aggiuntivo di forze di polizia a presidio dei centri”.

