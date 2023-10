Disabilità in volo sul Golfo dei poeti con la Giornata dell’Aria Lionistica

Domenica scorsa all’Aeroporto di Sarzana-Luni, in collaborazione tra l’Aeroclub Lunense ed il Lions Club Colli Spezzini, si è svolta la Giornata dell’Aria Lionistica 2023. Protagonisti ragazze e ragazzi dell’Anffas, hanno potuto sorvolare il Golfo dei poeti grazie alla disponibilità dei piloti e del personale dell’Aeroclub Lunense. I velivoli, decollati da Sarzana-Luni, hanno sorvolato la costa di Lerici prima di dirigersi verso il Canale di Porto Venere e le isole Palmaria e Tino, in un itinerario che ha toccato alcuni dei punti più conosciuti del litorale ligure. L’evento è stato organizzato di concerto tra il presidente del Lions Club Colli Spezzini, Luciano Piovano, il presidente dell’Aeroclub Lunense, Lorenzo Lepore, e la coordinatrice di Anffas La Spezia, Alessia Bonati. Il Lions Club Colli Spezzini ha offerto come “service” i voli per i ragazzi diversamente abili e per gli accompagnatori nel segno di una collaborazione che vedrà il Club operare tra qualche giorno all’interno dell’importante evento delle Special Olympics, dove offrirà diverse decine di buoni pasto.

“Questa edizione della Giornata dell’Aria Lions 2023 è la dimostrazione che con l’impegno e con la perseveranza è possibile fare grandi cose a sostegno di fasce deboli della popolazione regalando un’esperienza unica e coinvolgente – ha affermato il presidente del Lions Club Colli Spezzini, Luciano Piovano -. Diverse persone desideravano da decenni di coronare il sogno del volo ed avere regalato loro questa esperienza rientra appieno nello spirito di noi Lions”.

