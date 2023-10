Ecco “Mainstream”. A Fuoriluogo è l’anno delle novità: spettacoli anticipati, nuovi abbonamenti e il social bar

La tredicesima edizione di Fuori Luogo ripartirà dalla zona che ha riqualificato, dalla sua gente, “quei de Fositermi”, con un’indagine della compagnia toscana degli Omini, la quale passerà quindici giorni nel quartiere, per viverlo e assorbirne umori e parole, modi di dire, sfoghi e desideri e, quindi, portarlo sul palco il 13 ottobre. Andrea Cerri ha presentato in Comune l’edizione ampliata: “Fuori Luogo è un progetto consolidato nel territorio spezzino, che si svolge principalmente al Dialma, ma che è conosciuto a livello internazionale. Gli Scarti che rappresento e dirigo hanno avuto un riconoscimento ministeriale come Centro di produzione d’innovazione della Liguria, un’attestazione di valore che testimonia quanto Fuori Luogo sia seguito dall’esterno da operatori di settore e artisti”. Nel contesto della presentazione di questa mattina, il sindaco Peracchini ha colto l’occasione per ringraziare la compagnia: “Grazie agli Scarti e alla nuova vita che abbiamo voluto dare assieme al Dialma. È un percorso che è nato anche da scontri, tuttavia di inequivocabile successo. Permettetemi di dire che Fuori Luogo sia sempre meno ‘fuori’ e sempre più ‘luogo’. Noi qui attuiamo uno dei principi cardine della nostra Costituzione, che è il principio della sussidiarietà, esplicitato negli articoli 117 e 118. Per noi è importante porre delle domande a noi stessi, sperimentare, mescolare le generazioni e includere, scoprire percorsi di sofferenza e aneliti di anime”. Vicini ai più deboli, facendo gruppo, geograficamente e non solo. “Il radicamento nel territorio si esprime anche – continua il sindaco – nel ripristino dell’intitolazione dell’auditorium a Lucio Battisti, cerimonia prevista il 21 ottobre con una serata musicale dal titolo Sì Viaggiare”.

Tre le novità della stagione: l’anticipo alle 20:30 dell’orario degli spettacoli, la diversificazione delle categorie di abbonamento, volte a far partecipare quelle fasce più deboli che per vocazione sin dalla sua origine Fuori Luogo include e, infine, l’inaugurazione del Social Bar, gestito da La Luna Blu nell’ambito di un progetto in collaborazione e con il contributo di Fondazione Carispezia, Fondazione Aut Aut e La Luna Blu, per l’inserimento lavorativo di ragazzi con autismo. Prosegue Cerri: “Fuori Luogo sta diventando sempre più contenitore di progetti. Avremo in cartellone due progetti internazionali, uno con il collettivo berlinese Rimini Protokoll, che rappresenta una delle compagnie europee più importanti; l’altro con il regista catalano Roger Bernat, che al centro delle sue opere mette la partecipazione diretta degli spettatori. Ci saranno poi artisti già di casa e nuove produzioni. All’interno di Fuori Luogo trovano spazio esperienze di lunga data, come Per Aspera ad Astra, progetto che coinvolge undici case circondariali italiane, il Festival primaverile under 30, il Festival Fisiko! di teatro e danza. Novità costituisce il festival Profeti in Patria, attraverso cui ci siamo proposti di riportare alla Spezia artisti che si sono allontanati dalla loro città natale, spesso in polemica per la mancanza di spazi artistici disponibili, per proseguire la propria carriera all’estero. Abbiamo mantenuto i piccoli workshop del Tea Time e il Fuori Luogo Kids”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com