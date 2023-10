Fasci luminosi su palazzo Roderio per sensibilizzare i cittadini in occasione delle giornate mondiali dedicate a campagne sociali

Un fascio di luce colorata per trasformare palazzo Roderio, monumento identificativo della nostra città, in strumento capace di veicolare un messaggio chiaro a tutta la comunità sarzanese chiamata, così, a riflettere e a partecipare al sostegno di campagne di sensibilizzazione su temi importanti che toccano da vicino la vita di molte persone. Sono tante le giornate mondiali e le campagne sociali alle quali l’Amministrazione Ponzanelli, tramite l’assessorato di riferimento guidato da Sara Viola, ha deciso di aderire. “L’illuminazione del nostro palazzo civico- dichiara Viola- ha un valore rilevante sia in termini di comunicazione e informazione sulle varie giornate mondiali nonché di sensibilizzazione per chi non conosce l’iniziativa e che viene incuriosito dal fascio luminoso e colorato che caratterizzerà palazzo Roderio. Questa prassi si ripeterà durante i mesi dell’anno nell’intento di rendere consapevole e attenta la nostra comunità che da sempre si caratterizza per il suo grande impegno sociale”. La prima “proiezione” sarà l’8 ottobre di colore blu turchese in occasione della “Giornata Internazionale della Dislessia”; il 15 ottobre invece i colori di palazzo Roderio saranno rosa e azzurro per la “Giornata Internazione del Lutto Perinatale”. Nel corso del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, palazzo Roderio sarà anche “colorato” di rosa.

