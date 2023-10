Festival della Scienza, tutto pronto per la 21° edizione: tutti gli eventi dal 26 ottobre al 5 novembre

Liguria. Quasi 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con 300 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoro. Questi alcuni numeri della ventunesima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica, che quest’anno ruota intorno alla parola chiave Impronte ed è in programma da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023. Sono attivi la vendita online dei biglietti sul sito del Festival della Scienza (www.festivalscienza.it) e il call center gratuito per le informazioni e le prenotazioni al numero 010 8934340.

A un mese dall’inizio della manifestazione, a programma non ancora svelato, sono già stati venduti circa 2400 abbonamenti in modalità Early Bird, il doppio rispetto allo scorso anno nello stesso periodo di promozione. «Acquistare un abbonamento a scatola chiusa – commenta il presidente del Festival della Scienza Marco Pallavicini – è una grande dimostrazione di affetto e fiducia nei confronti del Festival che sicuramente non disattenderemo. Saranno undici giornate di conferenze, laboratori, mostre, spettacoli ed eventi speciali dedicati a visitatori di ogni fascia d’età e livello di conoscenza, per raccontare la scienza in modo affidabile, innovativo e coinvolgente».

