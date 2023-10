“Futuro di Expò? Decathlon si è fatta avanti. C’è anche un investitore che vorrebbe aprire un bowling”

L’Expò avrà un futuro o si rischia un depauperamento inesorabile? Nel corso dell’intervista a Marco Casarino, si è parlato anche del futuro della struttura espositiva del Canaletto, uscita dai radar fieristici dal Covid in avanti, salvo alcune eccezioni. Una costruzione piuttosto recente per la quale furono spesi molti soldi e che di recente aveva accolto i migranti della Geo Barents: “Stiamo cercando col Comune con cui condividiamo la proprietà di trovare investitori che vogliono acquisire e utilizzare la struttura, anche per scopi industriali o commerciali, escludendo ogni forma commerciale che entri in conflitto con la rete cittadina. Non supermercati di ogni sorta, se ci fosse una soluzione commerciale come ad esempio Decathlon, che bussò alle nostre porte qualche tempo fa ben venga. Oppure un altro investitore interessato ad aprire una struttura come un boowling. Magari la somma di questi due potrebbero darci la cifra per l’affitto e magari pensare di vendere in futuro”.

L’articolo Disabilità in volo sul Golfo dei poeti con la Giornata dell’Aria Lionistica proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com