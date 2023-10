Il Giro d’Italia potrebbe tornare nel savonese: arrivo il 7 maggio attraversando tutta la Provincia?

Savona/Andora. La provincia di Savona pronta a riabbracciare il Giro d’Italia dopo 8 anni di assenza? Sembra proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni che negli ultimi giorni hanno iniziato sempre più insistentemente a rincorrersi. L’ufficialità si avrà ovviamente soltanto il 13 ottobre, quando verrà presentato l’itinerario 2024 della Corsa Rosa, ma dopo la “promessa” di un anno fa del direttore del Giro Mauro Vegni sembra ormai certa la presenza di ben due tappe in Liguria, di cui una proprio nel savonese.

Dovrebbe trattarsi (in questa fase il condizionale è ancora d’obbligo) della quarta tappa, quella del 7 maggio. Dopo la partenza del 4 maggio da Torino (come nel 2021), i corridori dovrebbero rimanere nel nord-ovest per qualche giorno, scendendo verso il mare appunto il quarto giorno. Le voci su un arrivo nella nostra provincia si inseguono, in lizza sembra esserci anche il capoluogo Savona ma negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di un arrivo ad Andora.

