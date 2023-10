La via dei Tarocchi all’Archeosofica

Le 22 lame dei Tarocchi sono state definite da numerosi studiosi un vero e proprio Libro Muto, il cui contenuto sapienziale è giunto fino ai giorni nostri grazie ai ricchi contenuti simbolici che caratterizzano ogni singola Lama. L’attento osservatore, che si immerge totalmente nella loro atmosfera, diventa lo sperimentatore di una Via Antica quanto l’uomo che ci porta ai confini del mondo e ci fa apprezzare il conoscibile con occhi nuovi. Questi Arcani sono le chiavi per intraprendere un misterioso viaggio, intimo e personale, che ci condurrà alla scoperta di sorprendenti verità. Appuntamento per sabato 7 Ottobre, alle 17 presso la sede dell’Associazione Archeosofica della Spezia (via Crispi, 99). Ingresso libero.